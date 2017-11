‘Of Ronaldo vertrekt bij Real? Dat moet je hem vragen, ik weet het niet’

Cristiano Ronaldo verlengde onlangs nog zijn contract bij Real Madrid tot medio 2021, maar de Portugees wordt de laatste weken weer in verband gebracht met een vertrek bij de Koninklijke. Aanvoerder Sergio Ramos wilde dinsdagavond na het gelijke spel tussen Spanje en Rusland niet ingaan op de situatie van de sterspeler van Real Madrid.

“Of Cristiano Ronaldo gaat vertrekken? Dat moet je aan hem vragen, ik weet niets van dat soort dingen”, liet Ramos optekenen door verslaggevers. Een van de redenen waarom Ronaldo zou willen vertrekken is de slechte seizoenstart van Real in LaLiga en Ramos erkent dat de regerend landskampioen beter moet presteren.

“Dat is het mooie aan voetbal, moeilijke wedstrijden blijven komen. We kunnen ons nog maar weinig fouten veroorloven aangezien we al een aantal punten hebben verspeeld. We hopen een goed resultaat neer te zetten in de derby en daarna zullen we zien”, sluit de verdediger af. Real, dat een achterstand van acht punten heeft op koploper Barcelona, neemt het zaterdagavond in het Wanda Metropolitano op tegen stadsgenoot Atlético Madrid.