‘Berg zulke bedragen maar op als hij op het WK geen pepernoot raakt’

PSV versterkte zich afgelopen zomer met Hirving Lozano en de komst van de Mexicaan lijkt vooralsnog een schot in de roos te zijn. De aanvaller is met negen treffers gedeeld topscorer van de Eredivisie en wordt al in verband gebracht met clubs als Arsenal. De Eindhovenaren lijken, als zij alweer snel afscheid willen nemen van Chucky, een mooie winst te gaan maken en zelfs bedragen van zeventig miljoen euro worden al genoemd.

Zulke transfersommen lijken voormalige PSV-manager Kees Ploegsma senior echter ietwat voorbarig: “Laten we niet te hard van stapel lopen. Natuurlijk maakt hij razendsnel carrière en ziet het er soms fantastisch uit wat hij doet. Het niveau in de Eredivisie is internationaal gezien niet hoog en scouts zijn daarvan echt wel op de hoogte. Wel laat hij het ook zien bij de nationale ploeg en dat zien diezelfde scouts ook”, legt hij uit aan het Algemeen Dagblad.

Volgens Ploegsma is een bedrag van zeventig miljoen euro dan ook aan de hoge kant en de huidige spelersmakelaar verwacht dan ook dat Lozano’s prestaties op het WK een grote rol gaan spelen: “Zeg nooit nooit, maar ik denk dat vooral het WK heel bepalend wordt. Gaat hij daar ook bijzondere dingen doen, dan wordt het inderdaad wat de gek ervoor geeft. Vliegt Mexico er in de poulefase uit en raakt hij geen pepernoot, berg dit soort bedragen dan maar op.”