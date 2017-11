Advocaat hoopt nog op ticket naar Rusland: ‘Het kan altijd natuurlijk’

Dick Advocaat stopt als bondscoach van het Nederlands elftal, maar staat open voor een vervolg van zijn trainersloopbaan. De zeventigjarige oefenmeester sluit niet uit dat hij aan de slag gaat bij een land dat deelneemt aan het WK. Dat zou 'heel mooi zijn', geeft Advocaat na de 0-3 zege op Roemenië toe aan het Algemeen Dagblad.

In gesprek met FOX Sports weidt de keuzeheer daarover uit. Hij zal niet actief op zoek gaan, maar weet dat hij plots benaderd kan worden voor een klus. "Het kan altijd natuurlijk. Er kan iets leuks komen, maar er kan ook niks komen. Ik laat het op me afkomen en zie wel wat er gebeurt", aldus Advocaat. Op dit moment speelt er niets, voegt hij toe.

"Ik ga er verder niet op in nu. We hebben net gewonnen, daar ben ik blij om. Laten we er nog even van genieten", aldus Advocaat, die verspreid over drie periodes in totaal 37 interlands won met Oranje en daarmee recordhouder is. Een vierde dienstverband zit er niet in. "Als ze me over een paar maanden toch weer terugvragen? Dan is het te laat. Dat heb ik inderdaad eerder gezegd, maar nu blijf ik erbij. Ik ben niet meer beschikbaar voor Oranje."