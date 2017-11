‘Nouri legde een uitnodiging neer omdat hij zich wilde richten op Oranje’

Karim El Ahmadi, Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, Nordin Amrabat, Mimoun Mahi en Mbark Boussoufa: het elftal van WK-ganger Marokko herbergt diverse spelers met een Nederlandse achtergrond. Spelers als Ziyech en Sofyan Amrabat stonden op de radar van de KNVB, maar maakten een andere keuze. Volgens Mark Wotte is het echter niet zo dat iedere Marokkaanse Nederlander voor Marokko kiest.

Wotte, zelf keuzeheer van Jong Marokko, merkte de afgelopen jaren dat het Nederlands elftal nog altijd aanzien geniet. "In het verleden heeft Abdelhak Nouri een uitnodiging van mij naast zich neergelegd omdat hij zich op Nederland wilde richten, net als Bilal Ould-Chikh. En als Hakim Ziyech op tijd voor Oranje was uitgenodigd, had hij wellicht nu niet voor Marokko gespeeld", legt de Nederlander uit in gesprek met Voetbal International.

Criticasters vinden dat de KNVB te weinig initiatief toonde, vooral bij het strikken van Ziyech. "Ik begrijp de discussie, maar als je het mij vraagt is de rol die de KNVB kan spelen niet erg groot", zegt Wotte. "Het gaat om beslissingen van spelers die per individu door omstandigheden verschillen." Dinsdag sprak Ziyech zich nog uit over zijn keuze: van spijt is duidelijk geen sprake. "Ik hoef achteraf niet te bedenken of dit de goede keuze was. Dat is voetbal hè? Het kan soms raar lopen."