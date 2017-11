Sneijder volgt voorbeeld Advocaat niet: ‘Het is jammer dat hij weggaat’

Wesley Sneijder blijft vooralsnog beschikbaar voor het Nederlands elftal. De recordinternational van Oranje gaf dinsdagavond na de vriendschappelijke wedstrijd tegen Roemenië (0-3 zege) aan niet het voorbeeld te zullen volgen van Dick Advocaat, die in Boekarest zijn laatste interland als bondscoach beleefde.

Sneijder werd tegen Roemenië pas bij een 0-2 voorsprong binnen de lijnen gebracht door Advocaat en kon vorige week tegen Schotland zelfs helemaal niet rekenen op speelminuten. "Het was duidelijk dat ik de eerste wedstrijd niet zou starten, maar ik ben blij bij Oranje", zei de 33-jarige middenvelder voor de camera van SBS 6. "Zolang ik het fysiek kan opbrengen, blijf ik ook beschikbaar voor de nieuwe bondscoach."

Advocaat stelde de spelersgroep pas dinsdagmiddag op de hoogte van zijn vertrek. "Dat moeten we respecteren. Het is jammer dat hij weggaat", aldus Sneijder. "Het was een mooie tijd. Deze wedstrijd stond vooral in het teken van afscheid, want er zijn er meer die stoppen zoals manager Hans Jorritsma. We hebben het seizoen goed afgesloten, maar helaas koop je daar weinig voor. We moeten nu op naar het nieuwe seizoen."