Engeland en Brazilië weten 84.000 fans op Wembley niet te vermaken

Engeland en Brazilië hebben het kalenderjaar afgesloten met een onderling 0-0 gelijkspel. Op Wembley wisten beide landen de 84.000 aanwezige supporters niet te vermaken: kansen waren schaars en in balbezit ontbrak aan beide zijden de creativiteit om een doorbraak te forceren. Van de laatste elf wedstrijden tegen de Goddelijke Kanaries wist Engeland er slechts een te winnen: in februari 2013 op Wembley (2-1).

Na een ongeslagen kwalificatiereeks wilde Engeland zich deze maand meten met de wereldtop. Daar is de ploeg van Gareth Southgate toe in staat gebleken, met vrijdag al een remise tegen Duitsland (0-0). Ten opzichte van die wedstrijd voerde de bondscoach vijf wijzigingen door in zijn basiself; Tite sleutelde op zes posities ten opzichte van de 1-3 zege op Japan van vrijdag. In de eerste helft maakte Brazilië het spel. De Zuid-Amerikanen hadden het merendeel van het balbezit, maar wisten zich daar vaak geen raad mee. Joe Hart hoefde daardoor zelden in actie te komen en voor collega Alisson gold hetzelfde.

Jamie Vardy en Marcus Rashford zorgden in de counter wel voor enig gevaar, maar daar bleef het ook bij. Namens Brazilië, dat onder meer met Neymar speelde, had Gabriel Jesus een aantal keer op de deur geklopt. In de tweede helft was Fernandinho nog dichtbij met een afstandsschot op de paal, na een fout van Eric Dier op het middenveld. Diezelfde Dier ontfermde zich even later over een Engelse vrije trap en schoot maar net naast. In de slotfase moest Hart een inzet van Paulinho keren met de borst, nadat de Braziliaan zich op knappe wijze had ontdaan van Ashley Young en zijn geluk beproefde.