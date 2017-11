Schitterende teamgoal Frankrijk hoogtepunt in enerverend oefenduel in Keulen

Het vriendschappelijke duel tussen Duitsland en Frankrijk heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. De Fransen kwamen in Keulen tot tweemaal toe op voorsprong dankzij Alexandre Lacazette, maar moesten door een doelpunt in blessuretijd van Lars Stindl uiteindelijk toch genoegen nemen met een gelijkspel: 2-2.

De Fransen waren de bovenliggende partij in de eerste helft en gingen dan ook verdiend rusten halverwege. Anthony Martial werd na een half uur voetballen in het strafschopgebied van Duitsland bereikt door Lucas Digne, waarna de aanvaller van Manchester United Niklas Süle het bos instuurde met een heerlijke beweging en uiteindelijk Lacazette een niet te missen kans bood van dichtbij: 0-1.

Didier Deschamps gokte voorin op de snelheid van onder anderen Kylian Mbappé en zag zijn ploeg in de eerste 45 minuten de lakens uitdelen. Na de onderbreking tapte Duitsland echter uit een ander vaatje. Het team van Joachim Löw kwam fel uit de kleedkamer en slaagde er elf minuten na rust in de score te nivelleren. Ilkay Gündogan troefde Adrien Rabiot af op het middenveld, waarna Mesut Özil aan het werk werd gezet. De creatieveling had daarna een splijtende steekpass in huis op Timo Werner, die vervolgens door de benen van doelman Steve Mandanda raak schoot.

Het spel golfde daarna op en neer. Martial schoot namens de bezoekers rakelings naast via de vingertoppen van Kevin Trapp, terwijl Toni Kroos aan de andere kant de lat trof uit een vrije trap. De wedstrijd leek uiteindelijk de kant van de Fransen op te vallen toen Lacazette twintig minuten voor tijd doel trof na een intelligente pass van Mbappé, maar invaller Stindl bezorgde Duitsland in blessuretijd toch nog een gelijkspel. Hij verschalkte Mandanda na goed voorbereidend werk van Özil en Mario Götze.