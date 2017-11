Topscorer aller tijden Lukaku bezorgt België positief slot van succesvol 2017

België is voor het eerst sinds 1989 een heel kalenderjaar ongeslagen gebleven. De Rode Duivels zetten de laatste wedstrijd van 2017 om in een zege: Japan dolf het onderspit in het Jan Breydelstadion in Brugge (1-0). Romelu Lukaku maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en mag zich nu alleen topscorer aller tijden noemen van België, met 31 interlandgoals.

Meteen na het eerste fluitsignaal van arbiter Danny Makkelie zat Japan er fel op. Samurai Blue zette hoog druk en probeerde direct kansen af te dwingen, maar België knokte zich terug in de wedstrijd. De beste kansen van de eerste helft waren ook voor het team van Roberto Martínez. Romelu Lukaku, die slechts één doelpunt nodig had om Bernard Voorhoof en Paul Van Himst te passeren en alleen topscorer aller tijden te worden, kreeg de eerste twee mogelijkheden. Eiji Kawashima keepte echter een goede wedstrijd en pareerde ook een schot van Kevin De Bruyne. Het tempo zakte in de eerste helft in en verdween in het laatste kwartier helemaal uit de wedstrijd.

In tegenstelling tot het begin van de eerste helft probeerde België na rust wel meteen zijn wil op te leggen aan Japan. Onder aanvoering van De Bruyne zocht de gastheer naar een opening, maar het duurde lang voordat die er kwam. Een individuele actie van Nacer Chadli was daar uiteindelijk voor nodig. De technicus slalomde door de verdediging van Japan en legde de bal panklaar neer voor Lukaku, die bij de tweede paal wellicht de makkelijkste van zijn 31 doelpunten maakte. De spits kon eenvoudig binnenkoppen en vierde zijn record op kalme wijze.

Het was een welkom doelpunt voor België, in een fase waarin geen van beide ploegen indruk maakte. De vele wissels haalden het tempo uit het spel en België had het erg lastig met Japan, dat in de voorgaande vier onderlinge ontmoetingen nog nooit had verloren. Na de openingstreffer moest Simon Mignolet een paar keer in actie komen: hij trok aan het langste eind in een één-op-één-situatie met Kenyu Sugimoto en greep even later opnieuw beslissend in. Aan de overzijde liet Divock Origi zich nog eens gelden voor België, zonder succes.