Ziyech: ‘Er zijn wel wat dingen gebeurd rond Oranje, maar ik wist het vooraf al’

Hakim Ziyech is na een bewogen week weer in Nederland. De middenvelder plaatste zich met Marokko voor het WK in een beslissende groepswedstrijd tegen Ivoorkust (0-2) en blikt terug op die feestelijke avond. "Nederland, België: overal waar Marokkanen wonen, was het feest", aldus Ziyech, die ook kort ingaat op zijn keuze voor Marokko in plaats van Oranje.