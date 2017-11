Voormalig Ajax-target na 3 maanden in beeld bij Tottenham

Paris Saint-Germain heeft met Enrico Chiesa gesproken over diens zoon Federico. Laatstgenoemde maakt dit seizoen furore in het shirt van Fiorentina en weet zich ook gevolgd door onder andere Juventus en Napoli. (Firenze Viola)

Dwight Lodeweges stopt per direct als bondscoach van Oranje Onder 20. De oefenmeester is tot de conclusie gekomen dat hij zijn werkzaamheden als assistent-trainer van PEC Zwolle niet kan combineren met het bondscoachschap. (KNVB)