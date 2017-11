Van der Vaart: ‘Ik weet niet wat die Russen genomen hebben in 2008’

Rafael van der Vaart heeft nooit officieel bedankt als international, maar een rentree in het shirt van Oranje lijkt onwaarschijnlijk voor de middenvelder. Op de eindrondes in 2004, 2006, 2008, 2010 en 2012 was Van der Vaart er wel bij en ziet het EK van 2008 in Oostenrijk en Zwitserland als het toernooi waarop hij op zijn best was. Heel Oranje speelde destijds goed, weet Van der Vaart nog.

Na zeges op Italië, Frankrijk en Roemenië in de groepsfase was het optimisme groot rond Oranje. In de kwartfinale zette Rusland de ploeg van Marco van Basten echter met beide benen op de grond. Bij RTL 7 blikt Van der Vaart terug op dat toernooi. "We hebben de poulewedstrijden toen zo goed gespeeld. Ik heb daar ook het beste gespeeld. Dat neem ik ook mee", aldus de Heemskerker, die alleen tegen Roemenië geen basisplaats had.

"Als je met 4-1 van Frankrijk wint, met 3-0 van Italië en met 2-0 van Roemenië … We hadden een mindere dag tegen die Russen (3-1 na verlenging, red.). Ik weet niet wat die genomen hadden. Ze gingen steeds harder rennen. Dat was jammer. Wij verdienden het echt om dat toernooi te winnen", concludeert Van der Vaart. Zijn laatste interland speelde de huidige middenvelder van FC Midtjylland op 19 november 2013, tegen Colombia (0-0)