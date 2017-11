‘Flauwgevallen Agüero in pauze van oefenduel meegenomen naar ziekenhuis’

Sergio Agüero is flauwgevallen in de pauze van de oefenwedstrijd tussen Argentinië en Nigeria (2-4) in Krasnodar. Dat schrijven diverse Argentijnse media dinsdagavond kort na afloop van het duel. De aanvaller was al gauw weer bij bewustzijn, maar werd uit voorzorg toch naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Hij kon zelf het stadion uit lopen en maakt het goed.

Agüero werd in de pauze vervangen door Darío Benedetto. Pas na afloop werd de reden voor die wissel duidelijk. Vergezeld door arts Donato Villani ging Kun naar een ziekenhuis in de buurt voor een paar tests. De Argentijnse voetbalbond AFA heeft nog geen update gegeven over de situatie van Agüero, afgezien van een bevestiging dat hij is flauwgevallen.

In de eerste helft speelde de spits een hoofdrol bij beide Argentijnse doelpunten. Voorafgaand de 1-0 raapte de Nigeriaanse keeper Daniel Akpeyi de bal op buiten het strafschopgebied toen Agüero kwam aanstormen; Éver Banega benutte de daaropvolgende vrije trap. De 2-0 kwam op naam van Agüero zelf, na voorbereidend werk van ploeggenoot Cristian Pavón.