Nigeria stunt na ruime achterstand tegen machteloos Argentinië

Nigeria heeft dinsdagavond een knappe overwinning geboekt in de oefenwedstrijd tegen Argentinië. De Afrikaanse WK-deelnemer poetste een 2-0 achterstand weg in Krasnodar: 2-4. Met name in de tweede helft liet Argentinië zich overvleugelen door het aanvallend sterke en goed georganiseerde Nigeria. Voor bondscoach Jorge Sampaoli van la Albiceleste is het zijn eerste nederlaag.

Argentinië, dat zaterdag nog met 0-1 van Rusland won in Moskou, leek ook tegen Nigeria op weg naar een overwinning. Zonder Lionel Messi, maar met spelers als Ángel Di María, Sergio Agüero en Paulo Dybala binnen de lijnen liepen de Zuid-Amerikanen in de eerste helft uit naar een 2-0 voorsprong. Het eerste doelpunt kwam voort uit een kolderieke blunder van de Nigeriaanse keeper Daniel Akpeyi: buiten het strafschopgebied raapte hij de bal op toen Sergio Agüero kwam aanstormen. Een vrije trap was het gevolg en die werd binnengekruld door Éver Banega. Een eenvoudige intikker van Agüero na voorbereidend werk van Cristian Pavón betekende de 2-0.

Vlak voor de onderbreking bracht Nigeria de spanning terug in de westrijd. Kelechi Iheanacho plaatste een vrije trap op fraaie wijze over de muur en achter keeper Agustín Marchesín. Nigeria voelde dat er meer in zat in de tweede helft en beloonde zichzelf uiteindelijk. Alex Iwobi bracht the Super Eagles op gelijke hoogte met een geplaatst schot in de linkerhoek, waarna Iheanacho de 2-3 van Brian Idowu voorbereidde. Argentinië liet zich verrassen en wist niet hoe het moest omgaan met de tegenslagen. Gaandeweg het tweede bedrijf kreeg de ploeg van Sampaoli wel het balbezit in handen, maar Nigeria verdedigde georganiseerd en frustreerde Argentinië op die manier.

Voor de Afrikanen werd het feest zelfs nog groter. Arsenal-aanvaller Iwobi troefde Javier Mascherano zeventien minuten voor tijd af en rondde verdienstelijk af, waarmee hij de eindstand bepaalde. Nigeria kreeg via Wilfred Ndidi zelfs een goede kans op een vijfde treffer. De ploeg van Gemot Rohr was vooral in aanvallend opzicht vaak zo rap dat Argentinië zich er niet tegen kon wapenen, terwijl de rijen achterin gesloten bleven. Van een echt Argentijns slotoffensief was dus geen sprake meer. De verliezend WK-finalist van 2014 verloor voor het eerst sinds 28 maart (2-0 tegen Bolivia) weer een wedstrijd.