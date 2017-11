Advocaat: ‘Of Oranje Italië ook had verslagen? Daar ben ik van overtuigd’

Het Nederlands elftal eindigde in de WK-kwalificatiegroep onder Zweden en de Oranje-internationals zagen hoe de Scandinaviërs maandagavond ook met Italië afrekenen. Na een 1-0 zege in Zweden bleef het in Milaan 0-0, waardoor i Azzurri aankomende zomer eveneens thuis zitten.

Dick Advocaat zat tijdens het duel tussen de Zweden en Italianen eveneens voor de tv en vindt dat Zweden weer heeft aangetoond een lastige tegenstander te zijn: “Nou, we hebben kunnen zien dat we het uitstekend gedaan hebben tegen Zweden. 2-0 had eigenlijk 4-0 moeten zijn”, refereert de bondscoach, die dinsdagavond tijdens de oefeninterland tegen Roemenië voor de laatste keer op de bank zit, bij FOX Sports naar de laatste kwalificatiewedstrijd.

Zweden verloor dat duel wel van het Nederlands elftal, maar bleef Oranje op doelsaldo voor. Het land werd daarna in de play-offs aan Italië gekoppeld en Advocaat denkt dat Nederland eveneens van de Zuid-Europeanen had kunnen winnen: “Daar ben ik wel van overtuigd, ja. Het is altijd moeilijk te zeggen... Maar het is niet zo gelopen helaas. We hadden het graag met z'n allen willen afsluiten in Rusland, maar dat is niet gelukt.”