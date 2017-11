‘Men schreef dat Oranje hem niet nodig had en dat hij moest oprotten’

Sofyan Amrabat maakte zaterdag in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ivoorkust zijn officiële debuut voor Marokko en daarmee kwam er definitief een einde aan maanden van geruchten over zijn interlandloopbaan. De middenvelder van Feyenoord was immers ook in beeld bij Oranje, maar volgens zijn zaakwaarnemer hebben de reacties in Nederland er deels voor gezorgd dat Amrabat voor de Leeuwen van de Atlas koos.

“Dick Advocaat heeft er alles aan gedaan om Sofyan te laten kiezen voor Oranje, maar de bond kan altijd meer doen. En deels ligt het aan de verruwing van de Nederlandse samenleving”, zegt belangenbehartiger Mohammed Sinouh, die aangeeft dat Amrabat een ‘hoop bagger over zich heen kreeg’ toen duidelijk werd dat hij moest kiezen, in gesprek met Voetbal International.

Sinouh denkt dat dit wel degelijk een rol heeft gespeeld bij de uiteindelijke keuze van de Feyenoorder: “Toen werd er geschreven dat Oranje hem niet nodig had en volgden de gebruikelijke scheldpartijen op allerlei forums dat hij moest oprotten naar zijn eigen land. Mensen zijn daar gevoelig voor, het beïnvloedt ze in hun keuze. Die behandeling krijgen ze namelijk niet in Marokko.”