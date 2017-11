‘Ik moest er gewoon van walgen, ik kwam er als de grote loser uit’

Adrien Silva maakte op deadline day voor 25 miljoen euro de overstap van Sporting Portugal naar Leicester City, maar het papierwerk werd te laat ingeleverd waardoor de FIFA het de middenvelder verbood om in de eerste seizoenshelft in actie te komen. Adrien Silva baalt stevig en kijkt uit naar de terugronde.

“Ik heb veel moeten praten over dit onrecht”, aldus de Portugees in gesprek met RTP. “Ik moest er gewoon van walgen, maar mensen hebben mij gekalmeerd en geadviseerd dat ik het moest laten gaan. Ik moest de agressie kwijt, dat was het beste. De onderhandelingen met Leicester waren erg moeilijk. Ik heb veel concessies moeten doen naar Sporting toe. Wat precies, dat is tussen mij en de club, maar ik wil duidelijk maken dat ik veel dingen heb moeten opgeven om de onderhandelingen te laten slagen.”

Toen de 28-jarige Adrien Silva te horen kreeg dat hij in het eerste half jaar niet zou mogen spelen, kon hij zijn oren niet geloven: “Het was een grote teleurstelling. Ik voelde mij enorm ontgoocheld over iets waar ik zelf helemaal niet verantwoordelijk voor was, maar waarin ik wel als de grote loser uit ben gekomen.” Adrien Silva zegt er vanaf de winterstop alles aan te zullen doen om zijn niveau te halen en om een plaatsje af te dwingen in de WK-selectie van bondscoach Fernando Santos.