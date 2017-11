‘Van Messi zou ik dat hebben geaccepteerd, maar van Ziyech niet’

Hakim Ziyech speelde na zijn komst naar Ajax als hangende rechtsbuiten, maar werd al gauw naar de as gehaald door Peter Bosz. De trainer legt in een interview met het magazine Helden helden uit dat hij dat bewust deed: hij wilde Ziyech laten wennen aan zijn ploeggenoten en aan het systeem dat gehanteerd werd.

“Na een wedstrijd of drie kwam hij precies volgens plan op het middenveld te spelen”, aldus Bosz. In zijn ogen moest Ziyech er ook aan werken om meer kilometers per wedstrijd te maken, zo vertelt de huidige oefenmeester van Borussia Dortmund. De Marokkaans international kan soms ‘een schop onder z’n kont gebruiken’, klinkt het.

“Wij hadden gezien dat hij als rechtsbuiten bij FC Twente ongeveer acht kilometer per wedstrijd liep. Dat was ongeveer net zoveel als Lionel Messi, maar Hakim is geen Messi. Dus accepteerde ik dat van hem niet. Van Messi had ik dat wel gedaan, van hem niet”, aldus Bosz. Ziyech kwam dit seizoen tot dusverre tot drie doelpunten en zes assists voor Ajax.