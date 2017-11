Eriksen ‘gevormd door Ajax’: ‘Veel van Dennis Bergkamp geleerd’

Christian Eriksen is momenteel een van de grootste sterren uit de Premier League, maar vergeet niet waar hij vandaan komt. De Deen brak door bij Ajax en zegt nog altijd veel te danken te hebben aan de Amsterdamse jeugdopleiding. De middenvelder van Tottenham Hotspur bewaart goede herinneringen aan de samenwerking met Dennis Bergkamp.

“In mijn eerste jaar bij Ajax werden we soms getraind door Bergkamp en Wim Jonk”, vertelt Eriksen in een interview met Sky Sports. “We deden een passoefening met de spits uit de ploeg. We werkten aan bepaalde looplijnen, om te leren hoe je een bal precies op het juiste moment afstemt op een lopende speler. Zelfs toen kon je het karakter en vertrouwen van Dennis aan de bal zien.”

Eriksen zegt veel aan de samenwerking met Bergkamp gehad te hebben. Daar heeft hij nog altijd profijt van. “Hij nam de bal altijd in een keer goed aan, zodat hij gelijk door kon spelen. Ik heb veel van hem geleerd door alleen naar hem te kijken en met hem te werken. Het heeft me enorm geholpen gedurende mijn tijd in het eerste van Ajax. Ik denk dat mijn tijd bij Ajax me wel heeft gevormd tot wie ik nu ben. In Amsterdam heb ik mijn inzicht en mijn anticipatie echt ontwikkeld.”