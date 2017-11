‘Als ik niet voorgelogen ben, heeft Messi een nieuw contract getekend’

Lionel Messi zou afgelopen zomer al akkoord zijn gegaan met een contractverlenging bij Barcelona, maar tot op heden waren er nauwelijks aanwijzingen dat de sterspeler daadwerkelijk getekend had. Javier Tebas, voorzitter van LaLiga, zegt dinsdag op een bijeenkomst dat Messi reeds een nieuwe verbintenis heeft ondertekend, ondanks het feit dat Barcelona nog niets heeft medegedeeld.

"Messi heeft zijn verbintenis vernieuwd. Contracten zijn officieel wanneer ze getekend zijn en niet wanneer het naar buiten wordt gebracht dat ze getekend zijn", aldus Tebas, geciteerd door verschillende Spaanse media. Messi staat tot medio 2018 onder contract, maar dit is volgens de bestuurder dus veranderd: "Messi heeft bijgetekend bij Barcelona. Als ik niet voorgelogen ben, heeft Messi getekend."

Barcelona heeft echter nog geen statement naar buiten gebracht of de dertigjarige Argentijn daadwerkelijk zijn krabbel heeft gezet. "Wanneer de foto van Messi met een nieuw contract er is? We moeten kalm blijven, het komt er zeker aan, vroeg of laat", aldus president Josep Maria Bartomeu eerder. Barcelona liet bij monde van Oscar Grau al weten dat de grootmacht graag ziet dat Messi een levenslang contract met de club aangaat.