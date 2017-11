Hazard looft Nederlander: ‘Toen realiseerde ik me dat je keihard moet werken’

Eden Hazard verliet in de zomer van 2012 Lille om te gaan voetballen bij Chelsea, waar hij is uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers van the Blues. De Belgisch international zegt in gesprek met Chelsea Magazine dat hij vóór zijn tijd in Londen veel heeft geleerd van Patrick Kluivert, met wie hij kortstondig samenwerkte in Frankrijk.

De oud-spits speelde vanaf 2007 een jaar bij de Franse club en Hazard, die zich destijds als jeugdspeler opwerkte naar het eerste elftal, kan zich zijn tijd met Kluivert nog wel goed herinneren: "In mijn eerste maand trainde ik met Patrick Kluivert en hij had een goede mentaliteit. Ik herinner me dat we op een dag gezamenlijk in de gym zaten en hij heel veel arbeid verrichtte."

"En ik was, tja, niets aan het doen. Dus hij begon te zeggen: 'Kom op, Eden! Dit moet je doen!' Ik weet nog dat ik dacht: als Patrick Kluivert me dit vertelt, moet ik echt iets doen. Hij was echt een topvent en ook een topspeler. Dat was het moment dat ik me realiseerde dat het voetbal niet makkelijk is en dat je keihard moet werken om goed te worden", besluit Hazard.