‘Chelsea van Roemenië’ terug aan de top: ‘Geen enkel team is zo benadeeld’

Tweedehandsautoverkoper Árpád Pászkány werd in januari 2002 op hoongelach getrakteerd toen hij stelde dat hij het net door hem aangekochte CFR Cluj binnen vier jaar landskampioen van Roemenië zou maken. Zijn uitspraak dat hij de, op dat moment in de derde divisie uitkomende, club binnen vier jaar naar de top van de Liga I zou voeren bleek achteraf gezien ook iets te ambitieus, maar Pászkány zat er maar twee jaar naast: in 2008 wonnen de Spoormannen de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis.

Door Robin Bruggeman

CFR Cluj was tot die tijd een traditierijke, maar niet bijster succesvolle club. De in 1907 door de spoorwegmaatschappij van Oostenrijk-Hongarije opgerichte vereniging (de afkorting CFR komt van de band met de latere Roemeense nationale spoorvervoerder Caile Ferate Române), kende in de jaren ’70 een relatief geslaagde periode toen het bovenin meedraaide in de hoogste afdeling, maar in de decennia daarop liet Cluj zijn kunsten noodgedwongen zien op het tweede en derde niveau

Hier kwam aan het begin van dit millennium aan de hand van Pászkány verandering in. De automagnaat stak miljoenen in de club en Cluj keerde in 2004 voor het eerst in 28 jaar terug in de Liga I. Met een injectie van Zuid-Amerikaanse en Portugese spelers zette Cluj de groei in de daaropvolgende jaren voort en maakte in 2008 na zeventien jaar eigenhandig een einde aan de heerschappij van de clubs uit hoofdstad Boekarest door de landstitel te pakken.

CFR Cluj verraste in 2009 door in Italië met 1-2 van AS Roma te winnen.

Cluj ging in die tijd al vanwege zijn weinig succesvolle verleden en snelle opmars naar de top door het leven als het ‘Chelsea van Roemenië’ en de gewonnen landstitel verschafte de club in het seizoen 2008/09 rechtstreekse kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League, waar AS Roma, Girondins Bordeaux en het echte Chelsea als tegenstanders uit de koker kwamen rollen. De club verraste in de openingswedstrijd in Rome vriend en vijand door dankzij twee goals van de Argentijn Juan Culio met 1-2 te winnen en in Roemenië werd eveneens knap gelijkgespeeld tegen bekerhouder Chelsea.

In de daaropvolgende jaren volgden nog twee landstitels, een aantal Roemeense bekers en was Cluj een vaste waarde in de groepsfase van de Champions League. In het miljardenbal werd onder meer gewonnen van FC Basel en Sporting Braga en was Cluj in december 2012 op Old Trafford ook met 0-1 te sterk voor Manchester United. In de seizoenen daarop bleven de Transylvanen bovenin meedraaien totdat begin 2015 het plafond naar beneden dreigde te komen.

CFR Cluj pakte in 2012 voor het laatste de Roemeense landstitel.

Ondanks de forse investeringen van Pászkány bouwde de club tijdens de succesjaren een schuld van zo’n twintig miljoen euro op en nadat een vijftal spelers bij de Roemeense voetbalbond hun beklag deden over uitblijvende salarisbetalingen werd er hard ingegrepen. Cluj, dat het seizoen 2014/15 nog voortvarend was gestart, kreeg te horen dat het 24 van de 34 verzamelde punten kwijt zou raken, waardoor de Spoormannen in één klap naar de laatste plaats in de Liga I duikelden en zelfs het voortbestaan van de club in gevaar kwam.

Cluj liet het hier echter niet bij zitten en na forse gerechtelijke stappen besloot het internationale sporttribunaal CAS in mei 2015 dat de puntenaftrek onrechtmatig was. Het seizoen werd zodoende met een derde plaats in de competitie afgesloten, maar Cluj kon niet voorkomen dat er toch een uittocht van dragende spelers plaatsvond. In 2016 zorgden de financiële problemen van de club nog voor flinke naschokken toen na een inval van de Roemeense belastingdienst bleek dat verschillende hooggeplaatste figuren binnen de club via belastingparadijzen als Cyprus en de Seychellen tussen 2008 en 2013 in totaal 8,48 miljoen euro aan Champions League-inkomsten hadden weggesluisd.

De zo ambitieuze club wist daarop dankzij een grondige herstructurering op het nippertje aan een faillissement te ontsnappen en won vorig jaar zelfs, nadat strafschoppen in de bekerfinale tegen Dinamo Boekarest uitkomst moesten bieden, de eerste prijs sinds 2012. Zakenman Marian Bagacean, die volgens geruchten in de Roemeense pers weleens een stroman van Pászkány zou kunnen zijn, verzekerde zich begin dit jaar door een investering van bijna een miljoen euro van 62 procent van de aandelen in de club en onder leiding van trainer Dan Petrescu meldt Cluj zich dit seizoen weer in de Roemeense top.

Roemeens icoon Dan Petrescu is sinds dit seizoen de trainer van CFR Cluj.

Super Dan, 95-voudig Roemeens international en oud-speler van onder meer Steaua Boekarest, Foggia, Sheffield Wednesday en Chelsea, zette met Cluj aan het begin van de huidige voetbaljaargang een indrukwekkende serie van zes zeges op rij neer en won in totaal elf van de eerste zeventien wedstrijden van het seizoen. De club zag echter eind vorige maand na een gelijkspel tegen Gaz Metian Medias de oude rivaal FC FCSB, zoals Steaua tegenwoordig door het leven gaat, langszij komen en volgens Petrescu is er maar één oorzaak voor het kwijtraken van de koppositie.

“Mijn team speelt de afgelopen wedstrijden niet goed, maar we hadden tien penalty’s moeten hebben in de laatste vier duels. Dat is mijn mening, iedereen heeft zijn of haar mening. Het is duidelijk dat als je verliest, zoals we nu doen, je alleen de negatieve dingen ziet. Ik ben erg ontevreden met de manier waarop er gefloten wordt. Wij zijn het meest benadeelde team in Roemenië in de afgelopen tien jaar, ik heb zoiets nog nooit eerder gezien”, fulmineerde hij bij Pro Sport.

“En komt allemaal doordat ik een paar mensen op tv over Cluj zag praten. Iedereen is tegen ons en ze proberen ons nu te stoppen. Ik weet niet wie en hoe, maar het is duidelijk gelukt. Als je wilt kunnen we alle scheidsrechters in de wereld opbellen om de beelden te laten zien. Het is duidelijk dat mijn spelers hadden moeten scoren, maar het is ook duidelijk dat er fouten gemaakt worden en eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat iedereen tegen Cluj is. Als er een videoscheidsrechter was geweest, beloof ik je dat we acht punten meer hadden gehad en dan had niemand er iets van kunnen zeggen.”