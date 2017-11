Gündogan onthult: ‘We stonden dronken op het trainingsveld’

lkay Gündogan bewaart warme herinneringen aan zijn tijd bij Borussia Dortmund én zijn samenwerking met Jürgen Klopp. In de nieuwe biografie van de Duitse oefenmeester onthult de middenvelder van Manchester City dat hij en zijn voormalig ploeggenoten regelmatig dronken op de training verschenen.

In het seizoen 2010/11 begeleidde Klopp zijn team naar de eerste Bundesliga-titel in negen jaar tijd. Met nog vier wedstrijden te gaan en een voorsprong van zes punten gingen de spelers van BVB alvast een feestje vieren. "Na de wedstrijden gingen we 's avonds met acht à tien spelers uit", vertelt Gündogan in het boek Klopp: Bring the Noise, een passage die door verschillende Engelse media wordt geciteerd.

"Velen van ons waren single. Meestal werd iedereen de volgende ochtend dronken wakker en stonden we ook zo op het trainingsveld. Maar daardoor kwamen we dichter bij elkaar", vervolgt Gündogan. "We hebben het volgens mij wel in de juiste mate gedaan. Dat heeft ons allemaal samengebracht." Dat seizoen werd Dortmund landskampioen, met zeven punten voorsprong op naaste belager Bayer Leverkusen.