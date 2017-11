Oranje oefent in het voorjaar tegen WK-gangers van formaat

Het Nederlands elftal mag zich volgend jaar zomer niet gaan melden in Rusland voor het WK, maar mag in maart het wel opnemen tegen twee WK-gangers. De KNVB bevestigt dinsdagmiddag dat Oranje het volgend jaar opneemt tegen Engeland en Spanje, twee landen die zich als nummer één van hun kwalificatiepoule wisten te plaatsen voor het eindtoernooi.

Op vrijdag 23 maart komen de Engelsen op bezoek in de Johan Cruijff Arena en vier dagen later gaan The Three Lions op Wembley de confrontatie aan met Italië, dat zich maandagavond niet wist te plaatsen. De mannen van bondscoach Gian Piero Ventura speelden met 0-0 gelijk tegen Zweden, waardoor Italië voor het eerst sinds 1958 niet aanwezig is op het WK.

Wanneer Engeland het opneemt tegen Italië, speelt Nederland tegen Spanje. De locatie en exacte tijd voor deze wedstrijd zijn nog niet bekendgemaakt. Mogelijk treffen de landen elkaar ook tijdens de eerste editie van de Nations League, aangezien zowel Nederland, Engeland en Spanje zijn ingedeeld in Divisie A, de hoogste divisie van de nieuw opgezette competitie.