‘Griezmann heeft na weken onderhandelen akkoord bereikt met Barcelona’

Antoine Griezmann staat in de belangstelling van onder meer Real Madrid, Manchester United en Paris Saint-Germain, maar volgens Le10sport heeft de spits van Atlético Madrid een mondeling akkoord met Barcelona afgesloten. De Catalanen waren afgelopen weken veelvuldig in contact met Griezmann en de onderhandelingen zouden inmiddels in een vergevorderd stadium zitten.

Het is volgens Le10sport onwaarschijnlijk dat de Franse spits in de winterstop een transfer gaat maken. Verschillende topclubs aasden afgelopen zomer al op de aanvaller, die besloot zijn Spaanse werkgever te steunen na de beslissing van de FIFA dat de club geen transfers mocht realiseren. Griezmann toonde zijn loyaliteit en ondertekende een nieuw contract, waardoor de hoogte van zijn ontsnappingsclausule verdubbelde.

Griezmann zou naar verluidt uitkijken naar een nieuwe club, ook al koestert hij veel liefde voor los Colchoneros. Barcelona zou graag gebruikmaken van de diensten van de 26-jarige spits, die de strijd moet aangaan met onder anderen Luis Suárez. Nu Griezmann en Barcelona een deal hebben bereikt, moeten Atlético en de Catalaanse grootmacht er nog uitkomen, zo klinkt het.