Waarschuwing voor KNVB: ‘Zij maken kans om voor beide landen te spelen’

Marokko mag zich na twintig jaar weer melden op een WK en dat doet het Afrikaanse land wellicht met Nasser El Khayati binnen de gelederen. De middenvelder van ADO Den Haag, die dit seizoen belangrijk is voor zijn ploeg, hoopt dat hij komende zomer namens Marokko mag schitteren op het WK.

El Khayati denkt dat het spelen op het eindtoernooi een realistische droom is. "Ik zou zeker een versterking zijn. Ik kan in elk geval makkelijk mee met de Marokkaanse selectie", zegt hij zelfverzekerd in gesprek met het Algemeen Dagblad. El Khayati heeft nog geen A-interland op zijn naam staan, maar weet dat hij in de gaten wordt gehouden: "Ik heb een paar keer contact gehad met de vorige trainer en met de bondsvoorzitter, die er nog steeds is. Het is een kwestie van hard werken, goed mijn best doen en hopen op een plaats."

Nu het Marokkaanse voetbal in de lift zit en het Nederlands voetbal in verval, denkt El Khayati dat het voor de KNVB nog lastiger wordt om twijfelende spelers over te halen: "Jongens als Yassin Ayoub en Zakaria Labyad maken kans om voor beide landen te spelen. Het is aan de KNVB om hen te overtuigen. Maar ik denk dat als ze bij Marokko een kans krijgen, ze dat doen."