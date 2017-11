‘Achteraf gezien is het niet de juiste beslissing geweest bij Barça te blijven’

Thomas Vermalen is naar alle waarschijnlijkheid aan zijn laatste maanden bij Barcelona bezig. De Belgische verdediger, die regelmatig kampte met blessures in zijn periode bij de Catalaanse club, laat tegenover Het Laatste Nieuws weten dat hij fout heeft gehandeld door afgelopen zomer bij Barcelona te blijven.

De voormalig Ajacied stond afgelopen transferperiode namelijk in de belangstelling van veel clubs, onder meer van Everton. Vermaelen, die onder de nieuwe trainer Ernesto Valverde slechts één duel heeft gespeeld, erkent dat hij een foute beslissing heeft gemaakt: "Het was niet de juiste keuze. In de zomer dacht ik dat het juist was om bij Barcelona te blijven en te vechten voor mijn plek."

"Achteraf gezien was dat niet zo", vervolgt de 64-voudig international, die dinsdag zijn 32e verjaardag viert. "Ik wil niets kwijt over specifieke clubs, want de laatste keer dat ik er iets over zei, werd ik verkeerd geciteerd." Vermaelen werd vorig seizoen verhuurd aan AS Roma, maar ook daar kwam de Belg mede door blessureleed tot weinig duels, namelijk twaalf.