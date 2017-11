Cannavaro: ‘Vaarwel aan onze mummies die het Italiaanse voetbal domineren’

Italië speelde maandagavond doelpuntloos gelijk tegen Zweden, waardoor de ploeg van bondscoach Gian Piero Ventura zich niet plaatste voor het WK in Rusland volgend jaar zomer. Sinds 1958 was Italië altijd aanwezig op het eindtoernooi en nu het land zich niet heeft weten te kwalificeren, komen de emoties los, ook bij Paolo Cannavaro, verdediger van Sassuolo annex broertje van Fabio Cannavaro.

"Jongens, we hebben het WK vandaag (maandag, red.) niet verloren. We hebben het vijftien jaar geleden verloren, toen, dankzij het ongelooflijke cashen van sommigen in de voetbalwereld, Italië flops van over de hele wereld binnenhaalde om op oneerlijke wijze de plekken van onze jongens in te pikken", aldus een woedende Cannavaro op Instagram.

"We hebben hen glorie gegund dankzij onze Italiaanse coaches, die de beste in de wereld blijven. Ik hoop alleen dat, nu we ons dieptepunt hebben bereikt, we eindelijk rigoureuze veranderingen krijgen van ONS VOETBAL! Vaarwel aan onze mummies die het Italiaanse voetbal domineren en de ruimte voor de jeugd innemen. Ga alsjeblieft uit de weg."

"Veel lof voor de grootse Gianluigi Buffon, die de kans heeft verloren om de enige speler ooit te worden die deelnam aan zes WK's. Ook lof dat hij zich verantwoordde voor de camera's, ook al redde Italië het niet. Hopelijk zijn jouw tranen de laatste die gevloeid zijn. Laten we een jong Italië steunen! Laten we terugkeren naar het Italië waar de hele wereld jaloers op is. Jammer genoeg had dit moeten gebeuren om ons wakker te maken!"