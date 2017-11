Wijnaldum: ‘Nergens op gebaseerd, ik heb uitstekend contact met hem’

Er wordt vaak gesteld dat Georginio Wijnaldum bij het Nederlands elftal niet zijn niveau haalt ten opzichte van zijn prestaties bij Liverpool. De 27-jarige middenvelder, die zich met Oranje momenteel voorbereidt op de oefeninterland tegen Roemenië dinsdagavond, erkent in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij bij de nationale ploeg anders voor de dag komt.

"Ja, er is een verschil tussen de Wijnaldum van Oranje en Liverpool. Het zou te makkelijk zijn om te zeggen dat het aan Oranje ligt. Natuurlijk, bij Liverpool trainen we dagelijks samen, zijn we op elkaar ingespeeld. Dat is bij een nationale ploeg, waar veel wisselingen zijn, anders", vertelt de ex-speler van PSV en Feyenoord. Wijnaldum wil dit echter niet als excuus gebruiken en zegt bij Oranje de ambitie te hebben om dezelfde prestaties te laten zien als bij Liverpool.

Afgelopen week wilden verschillende journalisten van de 45-voudig international weten of hij zich wel gewaardeerd voelde bij Oranje, maar Wijnaldum weigerde hierop te reageren. "Dat was puur omdat er werd geschreven dat ik niet kon opschieten met Guus Hiddink. Dat was nergens op gebaseerd. Ik heb een uitstekend contact met hem, nog steeds."