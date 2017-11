Zweden bespringen journalisten: ‘Het was emotie, het was vreugde’

Na afloop van de remise tegen Italië (0-0) gaf Janne Andersson op het veld een interview aan de verslaggevers van Kanal 5. Op het moment dat de presentatrice het gesprek met de gevierde bondscoach wilde beginnen, holden de spelers van Zweden naar de desk, besprongen zij de journalisten en Andersson en zo klapte de desk tegen de grond.

Zo heel spontaan was de actie echter niet, zo vertelde Andreas Granqvist na afloop. “We deden hetzelfde in Denemarken toen Zlatan Ibrahimovic aan tafel stond en dit keer was het Jannes beurt”, zo doelde de verdediger van FK Krasnodar, in gesprek met Aftonbladet, op de Zweedse overwinning op Denemarken in 2015.

😂 Ondertussen op de Zweedse tv! 😂 Geplaatst door voetbalzone op maandag 13 november 2017

“Ze konden het dus verwachten, ze hebben het aan zichzelf te danken”, glimlachte Granqvist. “Het was emotie en vreugde en dus gingen we er gewoon voor.” Een productiemedewerker van het televisiekanaal had van tevoren overigens al opgevangen dat als Zweden zich zou kwalificeren, de spelers voor de grap naar de televisiedesk op het veld zouden rennen en de uitzending zouden 'verstoren'.