‘Van Bommel neemt in nabije toekomst stokje over van Cocu’

Het is slechts een kwestie van tijd voordat Mark van Bommel het roer overneemt van Phillip Cocu bij PSV, claimt het Eindhovens Dagblad. De lokale krant baseert zich deels op een passage uit het boek Deal van Cocu's zaakwaarnemer Rob Jansen, waarin gesuggereerd wordt dat Van Bommel al klaarstaat. Het dagblad stelt dat de Eindhovenaren binnenkort een plan voor de komende jaren moeten gaan opstellen en dat Cocu waarschijnlijk 'moet' wijken.

Het contract van Cocu in het Philips Stadion loopt in 2019 af. Na een teleurstellend jaar heeft de trainer in deze voetbaljaargang, na een moeizame seizoensstart, alles weer op de rit, met acht punten voorsprong op naaste belager Ajax. Met Van Bommel heeft PSV al een goed alternatief achter de hand voor de komende jaren, zo klinkt het. De oud-middenvelder doet momenteel ervaring op als trainer van PSV Onder-19.

De laatste tijd wordt Van Bommel, die waarschijnlijk Bert van Marwijk mee zal nemen, steeds vaker gelinkt aan een toekomstige baan als trainer van PSV. Mocht de club dit seizoen de huidige vorm weten te behouden en de 24e landstitel pakken, dan kan Cocu aanbiedingen verwachten, aldus het Eindhovens Dagblad. Ook is een functie als bondscoach van Oranje een optie. Als het tot een vertrek komt, is het volgens de krant 'een abc-tje' dat Van Bommel zijn plek inneemt.