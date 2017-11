‘Ibrahimovic naar het WK? Ik denk dat hij het zou willen’

Zweden plaatste zich maandagavond voor het WK (Italië, 0-0) en deed dat zonder Zlatan Ibrahimovic, maar in het Scandinavische land gaan stemmen op om de aanvaller terug te halen bij de selectie zodat hij in actie kan komen in Rusland. De voormalige internationals Kim Källstrom en Jonas Olsson zien dat wel gebeuren, zo vertelden zij bij Kanal 5.

“Het is een moeilijke vraag. Ze hebben iets heel groots neergezet en vanavond zal de focus dus niet komen te liggen op Ibrahimovic, maar ik denk dat hij het wel zou willen”, aldus de 35-jarige Källström, die 131 interlands speelde en tegenwoordig uitkomt voor Djurgärdens. Ook zijn 34-jarige ploegmaat Olsson, 25 interlands, zei te geloven in een comeback van Ibrahimovic, maar bondscoach Janne Andersson wilde er na afloop niet op ingaan.

“Wat is het toch ook prachtig. We hebben een team dat succesvol is geweest in de kwalificatie. Praat toch over die spelers!”, brieste de keuzeheer. De geruchten over een terugkeer van de spits van Manchester United werden als eerste aangewakkerd door Mino Raiola, die zei dat hij de spits ‘persoonlijk’ wil komen brengen naar Rusland.

De 36-jarige Ibrahimovic maakte in de winter van 2001 zijn debuut voor Zweden en speelde 116 interlands, waarin hij zich met 62 doelpunten tot recordtopscorer kroonde. Hij maakte de WK’s mee van 2002 en 2006 en de EK’s van 2004, 2008, 2012 en 2016. Na het toernooi in Frankrijk zette hij een punt achter zijn interlandloopbaan en stond hij de aanvoerdersband af aan Andreas Granqvist.