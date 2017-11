Uitzinnige Granqvist gaat kaal: ‘We zullen zien wat de vrouw zegt’

Andreas Granqvist beloofde zijn haar af te scheren als Zweden zich zou plaatsen voor het WK en dus moest hij er maandagavond na afloop van de remise tegen Italië (0-0) aan geloven. De verdediger van FK Krasnodar, met een verleden bij onder meer FC Groningen, kon er wel om glimlachen: “In deze groep moet je geen weddenschappen afsluiten.”

“We hebben een wereldprestatie geleverd door te winnen in Solna en door Italië vervolgens te bedwingen in Milaan. Groter dan dit wordt het niet snel. Ze hebben direct mijn haar afgeschoren. Tja, als je iets belooft, dan moet je je er ook aan houden”, lachte de 32-jarige Granqvist, die 68 interlands achter zijn naam heeft staan.

“We zullen zien wat de vrouw zegt als ze dit straks ziet. Of ik nu op John Guidetti lijkt? Haha, ja, hij zei al dat we nu als broers van elkaar door het leven gaan. Maar ik houd mijn baard, want anders zie ik eruit als een vijftienjarige. Hoe dan ook: we voelen nu zo veel! Om Italië te verslaan… het is ongelooflijk om het WK straks mee te maken in Rusland.”

Granqvist maakte in januari 2006 zijn debuut voor de nationale ploeg en sinds de komst van bondscoach Janne Andersson en het vertrek van Zlatan Ibrahimovic is hij de aanvoerder van de Scandinaviërs. In clubverband komt Granqvist nu alweer vier jaar uit voor Krasnodar en eerder speelde hij voor Genoa, FC Groningen, Wigan Athletic, Helsingborg en Paarps GIF.