Zweed dreigt WK te missen: ‘Vreselijk, ik wil er niet eens aan denken’

De Italiaanse supporters dachten dat hij tijd wilde rekken en trakteerden Jakob Johansson maandagavond daarom op een striemend fluitconcert, maar de middenvelder was wel degelijk geblesseerd toen hij na ruim een kwartier spelen naar het gras ging in San Siro. De Zweed liet zich vervangen door Gustav Svensson en blijkt een knieblessure te hebben opgelopen.

“Het is een serieuze knieblessure. Hij is in het ziekenhuis en zijn ploeggenoten hebben hem al enkele berichtjes gestuurd. Dat zegt veel over de moraal van deze ploeg”, zei bondscoach Janne Andersson op de persconferentie. “Ik weet niet wat het precies is, maar waarschijnlijk zit het in de ligamenten. Met een risico op een kruisbandblessure”, liet de dokter van de nationale ploeg weten. De kans is dus aanwezig dat de 27-jarige Andersson van AEK Athene het WK in Rusland aan zich voorbij moet laten gaan.

“Het is verschrikkelijk, daar wil ik niet eens aan denken”, reageert aanvaller Marcus Berg van Al-Ain. En verdediger Andreas Granqvist: “In de kleedkamer hebben we direct zijn shirt gepakt, dat voorzien met onze handtekeningen en hem veel beterschap toegewenst. Het is de enige smet op de dag. Andersson is fantastisch voor ons geweest, heeft veel voor ons gedaan. We hopen dat het niet serieus is, maar het zag er niet goed uit.”

“We hebben na natuurlijk ook aan Jakob gedacht”, voegt rechtsback Mikael Lustig eraan toe. “Het zag er niet goed uit. Ik denk dat iedereen hem eeuwig dankbaar zal zijn voor wat hij voor ons heeft gedaan. Hij scoorde in de eerste wedstrijd tegen Italië en heeft ons dus naar het WK geschoten. Dat zal hij ook mee in zijn graf nemen.” Middenvelder Viktor Claesson: “Ongelooflijk jammer, het zag er niet best uit. Het is daarom maar goed dat hij degene is die het enige doelpunt heeft gemaakt…”