‘Het is jammer dat Oranje mij de laatste tijd links laat liggen’

Yassin Ayoub droomt van een interlandcarrière. De middenvelder werd twee keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko, maar in een oefenwedstrijd tegen het Nederlands elftal en in de WK-kwalificatieduels met Mali bleven speelminuten uit. Ayoub mag daardoor nog altijd kiezen voor óf Marokko óf Oranje.

“Het is jammer dat Nederland, waar ik altijd voor speelde als jeugdinternational, mij de laatste tijd links laat liggen. Het is ook jammer dat de Marokkaanse bondscoach mij nu niet nodig heeft”, aldus de 23-jarige Ayoub, die werd geboren in Al Hoceima en op vijfjarige leeftijd met zijn ouders naar Nederland emigreerde.

De linkspoot zegt in het Algemeen Dagblad ‘alle opties’ open te houden: “Natuurlijk hoop ik dat Renard zijn oog op mij laat vallen. Wie wil nou niet op een WK spelen? De kans om je te meten met alle grote sterren laat niemand lopen. Ik zie wel wat er de komende maanden gebeurt, reken me niet rijk.” Ayoub dacht in mei overigens een definitieve keuze te hebben gemaakt.

De linkspoot werd uitgenodigd voor het duel met het Nederlands elftal en ging gretig op die invitatie in: “Ik ben geboren en getogen in Marokko, dus dit is voor mij een keuze met het hart”, sprak hij destijds. Nu, een klein half jaar later, kan Ayoub nog altijd switchen van landenploeg. Voor FC Utrecht speelde hij tot dusverre overigens 149 wedstrijden.