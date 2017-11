Ventura ontkent ontslag: ‘Er is niets stuk in de nationale ploeg’

Gian Piero Ventura ontkent dat hij zijn ontslag heeft ingediend bij Italië. “Ik ben niet opgestapt, want ik heb nog niet eens met de voorzitter gesproken. Het spijt me dat ik laat ben, maar ik wilde iedere speler met wie ik gewerkt heb bedanken”, zo werd de 69-jarige keuzeheer op de persconferentie geciteerd door Sky Italia, enkele uren na de remise (0-0) tegen Zweden.

“Dit is een erg zwaar resultaat om te dragen, want ik was er absoluut van overtuigd, en dat heeft deze wedstrijd ook laten zien, dat we de diepe wens hadden om deze hindernis te overbruggen. Ik loop al een tijdje mee in het voetbal en weet hoe het voelt. Ik ben trots dat ik deel heb uitgemaakt van de Azzurri en ben trots dat ik met geweldige kampioenen heb gewerkt én met anderen die hopen ooit kampioenen te worden”, aldus Ventura.

“Ik ben ook teleurgesteld, want vanavond heb ik opnieuw gezien wat de nationale ploeg betekent voor mensen. Ik bedank het publiek in San Siro dat ons tot de laatste minuut heeft geholpen. Het was uniek en buitengewoon. Het feit dat we plaatsing voor het WK verdienden, daar hebben we alleen niets meer aan”, ging de ex-coach van onder meer Napoli en Torino verder. Hij kwam daarna ook terug op de ontslagbrief die hij zou hebben ingediend.

De liplezers hebben hun werk gedaan! Daniele De Rossi weigerde om zich warm te lopen en wijst naar Lorenzo Insigne: 'Waarom ik in godsnaam? We moeten winnen!' Geplaatst door voetbalzone op maandag 13 november 2017

“Ik moet een oneindigheid aan zaken evalueren. We gaan met de bond praten en de boel bediscussiëren. We zullen spreken zoals we altijd met elkaar doen en er zal vervolgens ook een rapport komen te liggen van voorzitter Carlo Tavecchio en de rest van de bond. We zullen zien wat eruit komt, we gaan het erover hebben en ik zal spreken en luisteren. Wat er ook uit de gesprekken voortvloeit, ik zal het accepteren.” Ventura besloot tot slot om zijn excuses aan te bieden voor het feit dat Italië voor het eerst sinds 1958 een WK misloopt.

“Ja, ik bied mijn excuses aan. Ik bied mijn excuses aan voor het resultaat, maar niet voor het harde werken dat de ploeg vandaag heeft laten zien. Maar ik besef natuurlijk dat resultaat het belangrijkste is. Deze wedstrijd heeft in ieder geval laten zien dat er niets stuk is in de nationale ploeg en het enige wat ik nu nog kan doen, is mijn verontschuldigingen aanbieden voor het resultaat, maar dat zegt niets over de professionaliteit en de arbeidsethos die we met z’n allen aan de dag hebben gelegd bij de nationale ploeg”, besloot Ventura.