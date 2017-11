Ibrahimovic maakt mogelijk rentree op WK: ‘Ik lever hem bij jullie af’

De nationale ploeg van Zweden plaatste zich maandagavond wonderwel voor het WK door over twee wedstrijden af te rekenen met Italië. Er gaan in het land direct stemmen op om de 36-jarige recordtopscorer Zlatan Ibrahimovic uit zijn interlandpensioen te halen om hem mee te nemen naar Rusland en daar lijkt Mino Raiola wel wat voor te voelen.

“Als het aan mij ligt, dan kom ik hem persoonlijk brengen”, heeft de Italiaans-Nederlandse zaakwaarnemer in een tekstbericht laten weten aan de krant Expressen. Ibrahimovic zette na het EK in Frankrijk een punt achter zijn carrière, maar ondanks dat de Scandinaviërs zonder hem over het algemeen prima renderen, zien veel journalisten en fans de grote ster graag terugkeren.

😂 Ondertussen op de Zweedse tv! 😂 Geplaatst door voetbalzone op maandag 13 november 2017

“Bel Zlatan!”, schrijft Viasat-verslaggever Johan Kücükaslan bijvoorbeeld op Twitter. De hashtag ‘#RingZlatan’ wordt inmiddels door veel twitteraars in Zweden gebruikt. Op de persconferentie na afloop vroeg een verslaggever overigens of Zweden zo goed heeft gepresteerd door de afwezigheid van Ibrahimovic, maar daar was bondscoach Janne Andersson niet van gediend.

“Ik heb het nooit vergeleken met hoe het vroeger was en dat doe ik ook nu niet. Toen we nog met Zlatan speelden, zeiden jullie dat het een uitstekende speler was en nu hij er niet meer is, zeggen jullie wat anders.” Een Italiaanse correspondent haakte daarop in en vroeg of Andersson Ibrahimovic weer gaat selecteren: “Wat is het toch ook prachtig. We hebben een team dat succesvol is geweest in de kwalificatie. Praat toch over die spelers!”