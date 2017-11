Liplezer onthult reactie De Rossi: ‘Waarom ik? We moeten winnen!’

Italië had maandag niet voldoende aan een doelpuntloos gelijkspel tegen Zweden en is er zodoende niet bij op het WK. Gian Piero Ventura probeerde het tij in de tweede helft nog wel te keren, maar zijn wissels sorteerden geen effect. Veel voetbalvolgers hadden verwacht dat de bondscoach Lorenzo Insigne zou inbrengen, maar dat deed hij niet.

Ventura gaf de voorkeur aan achtereenvolgens Stephan El Shaarawy, Andrea Belotti en Federico Bernardeschi en ook Daniele De Rossi lijkt hier zo zijn bedenkingen bij te hebben. Toen een assistent in de tweede helft aan de 34-jarige De Rossi vroeg of hij zich warm wilde lopen, weigerde de 117-voudig international en ging hij de discussie aan.

De liplezers hebben hun werk gedaan! Daniele De Rossi weigerde om zich warm te lopen en wijst naar Lorenzo Insigne: 'Waarom ik in godsnaam? We moeten winnen!' Geplaatst door voetbalzone op maandag 13 november 2017

“Waarom zou ik in godsnaam moeten invallen? We hebben hier geen gelijkspel nodig, we moeten winnen!”, beet De Rossi de assistent van Ventura toe. Tegelijkertijd wees hij naar Insigne, die naast hem op de bank zat. De Rossi ging later alsnog warmlopen, maar kwam het veld niet in en zag hoe zijn medespelers er niet in slaagden om te scoren in Milaan.