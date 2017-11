Geëmotioneerde Buffon zwaait af bij Italië na enorme deceptie

Gianluigi Buffon heeft zijn laatste wedstrijd voor Italië gespeeld. De doelman kondigde na de uitschakeling voor het WK in Rusland aan dat hij een punt zet achter zijn carrière bij i Azzurri: “Dit was mijn laatste officiële wedstrijd met de nationale ploeg”, zei hij voor de camera van Rai TV.

Als een verrassing komt de mededeling van de 39-jarige Gigi niet, want al in januari vorig jaar liet hij weten dat hij sowieso na het WK van 2018 zou stoppen als international. Nu dat toernooi niet gehaald is, vindt hij het tijd om ermee op te houden: “Het spijt mij niet voor mijzelf, maar voor het hele Italiaanse voetbal. We hebben gefaald in iets wat ook veel betekent voor het sociale aspect. Het spijt mij niet dat ik moet stoppen omdat de tijd nu eenmaal zijn werk doet, maar de manier waarop het gebeurt spijt mij wel.”

De tranen. De tranen van Gianluigi Buffon 🇮🇹💔 Geplaatst door voetbalzone op maandag 13 november 2017

“Er is een zekere toekomst voor het Italiaanse voetbal, want we hebben trots, kwaliteiten en toewijding en na slechte periodes vinden we altijd een weg terug. Ik verlaat een talentvolle selectie met spelers die allemaal hun zegje zullen doen, Gianluigi Donnarumma en Mattia Perin incluis. Ik bedank iedereen die met ons is geweest. Het was helaas niet genoeg, maar ik hoop dat we hen toch iets hebben kunnen bieden”, aldus Buffon, die geen schuldige wenste aan te wijzen voor de uitschakeling tegen Zweden.

“Je wint als geheel en verliest als geheel. Je verspreidt de complimenten en doet dat hetzelfde met kritiek. De bondscoach? Ook de bondscoach maakt deel uit van de groep”, besloot Buffon. Gian Piero Ventura, de keuzeheer van de blauwhemden, weigerde na afloop te spreken met de media en Italiaanse bronnen melden dat het goed mogelijk is dat hij later op de avond zijn vertrek bekendmaakt. Ventura werkt sinds vorig jaar zomer bij de Italiaanse bond en heeft er nog een contract tot medio 2020.