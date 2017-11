Mexico maakt opnieuw grote indruk tegen WK-deelnemer

Mexico heeft het vriendschappelijke duel met Polen maandagavond in zijn voordeel weten te beslissen. Een vroeg doelpunt van Raúl Jiménez maakte in Gdansk het verschil tussen beide landen: 0-1. PSV’er Hirving Lozano werd na de rust binnen de lijnen gebracht aan de kant van Mexico, maar hij wist zijn stempel niet op de wedstrijd te drukken in de tweede helft.

Mexico imponeerde vorige week al door met 3-3 gelijk te spelen tegen België en schoot ook in Polen sterk uit de startblokken. Javier Aquino kreeg de bal na een klein kwartier spelen na een combinatie met Andrés Guardado met enig fortuin tot aan Raúl Jiménez, waarna de spits van Benfica doelman Wojciech Szczesny het nakijken gaf met een verwoestende uithaal.

Polen trad aan zonder sterspeler Robert Lewandowski en had dan ook de grootse moeite om de weg richting het Mexicaanse doel te vinden. Maciej Rybus toonde zich bij afwezigheid van de spits ondernemend in aanvallend opzicht, maar ook hij slaagde er uiteindelijk niet in de gelijkmaker te forceren.