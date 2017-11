Felle kritiek na oproepen Alkan: ‘Wat heeft hij eigenlijk gepresteerd?’

De nationale ploeg van Turkije verloor maandagavond met 2-3 van Albanië en deed dat zonder Erol Alkan. De verdediger van FC Dordrecht kwam opnieuw niet aan spelen toe, maar is wel dankbaar voor de ervaring die hij heeft opgedaan bij de nationale ploeg.

“De sfeer op het trainingskamp was erg goed en het niveau was hoog. Het was een mooi moment voor mij om hieraan te wennen”, aldus Alkan na het duel met Albanië in gesprek met het Turkse journaille. “Ik ga proberen om goed te blijven presteren bij mijn team en dan is het aan de bondscoach of-ie mij weer oproept of niet.”

Bondscoach Mircea Lucescu kreeg na het oproepen van de 23-jarige Alkan veel kritiek te verwerken en dat heeft ook Alkan zelf meegekregen: “Ik heb bepaalde dingen gehoord. Sommige dingen zijn niet leuk, maar het is verder geen probleem, het is uitgesproken.” Onder anderen Atilla Türkler, journalist van Habertürk, sprak zich in scherpe bewoordingen uit over de uitnodiging voor Alkan.

“Waarom wordt zo’n speler geselecteerd? Heeft zijn zaakwaarnemer goede relaties met de Turkse voetbalbond? Wat heeft hij nou eigenlijk gepresteerd? Nu zal zijn marktwaarde waarschijnlijk wel flink stijgen en kan zijn zaakwaarnemer veel geld verdienen”, foeterde Türkler. Lucescu nam het na afloop op de persconferentie voor Alkan op: “Hij is een goede speler. Een jonge speler, een Turk. Ik hoop dat hij alleen maar beter wordt, want er zijn niet veel jonge, goede spelers in onze competitie. Dat vinden de trainers ook.”