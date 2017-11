Ex-Vitessenaar hoopt op debuut voor Engeland: ‘Hij is een goede trainer’

Dominic Solanke mag hopen op zijn debuut voor de nationale ploeg van Engeland. De twintigjarige spits van Liverpool is maandag samen met doelman Angus Gunn (Norwich City) en middenvelder Lewis Cook (Bournemouth) door bondscoach Gareth Southgate toegevoegd aan de selectie van the Three Lions voor de vriendschappelijke wedstrijd van dinsdag tegen Brazilië.

Southgate kent het drietal van hun gezamenlijke periode bij de Onder-21 ploeg van Engeland. "Ik heb het genoegen gehad daar met hem te mogen werken", zegt Solanke in de Engelse media over de oefenmeester. "Hij is een erg goede trainer. Hij probeert je te helpen. Soms is het goed om jong te zijn. Hij heeft me verteld mezelf gewoon te laten zien, ervan te genieten en mijn kans te pakken als ik die krijg."

Solanke is sinds afgelopen zomer actief voor Liverpool, dat hem transfervrij oppikte bij Chelsea. Vooralsnog heeft hij echter nog niet weten te voldoen aan de hoge verwachtingen op Anfield: de jongeling speelde in totaal pas 85 minuten in de Premier League namens the Reds en wist daarin nog niet te scoren.