Dembélé schittert met historische hattrick voor Jong Frankrijk

Moussa Dembélé heeft maandagavond zijn visitekaartje afgegeven namens de Franse beloften. De groeibriljant van Celtic produceerde in het EK-kwalificatieduel met de leeftijdsgenoten van Slovenië een hattrick in een tijdsbestek van slechts elf minuten en hielp les Bleus zo aan een eenvoudige overwinning: 1-3. In de laatste vijftien jaar maakte geen enkele speler sneller drie doelpunten in alle vertegenwoordigende Franse elftallen.

Slovenië was in eigen huis nog wel op voorsprong gekomen via Milan Tucic, maar werd daarna het slachtoffer van de scoringsdrift van Dembélé. De aanvaller nivelleerde na 34 minuten voetballen eerst de score vanaf de strafschopstip en sloeg vervolgens nog tweemaal toe in de eerste helft. Met name zijn derde doelpunt was van grote schoonheid: met een boogbal van net buiten het strafschopgebied stuurde hij het leder buiten het bereik van doelman Kristjan Arh.

De Fransen profiteerden zo optimaal van een overtalsituatie, daar Gal Primc vlak na de gelijkmaker met rood van het veld was gestuurd. Na de onderbreking wisten beide ploegen geen verandering meer aan te brengen in de score. Frankrijk is na zes wedstrijden nog altijd foutloos in zijn groep en stevent zodoende af op plaatsing voor het EK 2019 in Italië.