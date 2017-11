Advocaat 'wil geen risico's nemen' en past basiself aan voor laatste duel

Dick Advocaat zal dinsdagavond voor het oefenduel van het Nederlands elftal met Roemenië enkele wijzigingen doorvoeren in zijn basiself. Tijdens het partijspel van Oranje op de afsluitende training in Boekarest maandag leek de scheidend bondscoach onder meer te hinten naar een vernieuwde achterhoede.

Karim Rekik verscheen vorige week in de uitwedstrijd tegen Schotland (0-1) nog aan de aftrap, maar de verdediger van Hertha BSC is ziek achtergebleven in Nederland. Ook Timothy Fosu-Mensah zal met hamstringklachten aan de kant gehouden worden door Advocaat, zo weet het Algemeen Dagblad. Het duo zal vervangen worden door Matthijs de Ligt en Joël Veltman.

"Onze vriend Zoet is een beetje geblesseerd, daarom keept Jasper Cillessen weer", voegde Advocaat daaraan toe. Steven Berghuis kan vermoedelijk ook rekenen op een basisplaats, net als de weer fitte Davy Pröpper. "De jongens moeten allemaal weer spelen komend weekeinde, we willen geen risico's nemen. Datzelfde geldt voor Fosu-Mensah. Ik wil wel graag winnen, dus ik begin zoveel mogelijk met de formatie waarvan ik zeg: die gaan dat doen."

Opstelling Nederlands elftal: Cillessen; Veltman, Van Dijk, De Ligt, Aké; Blind, Strootman, Pröpper; Berghuis, Babel, Depay.