Man van 17,5 miljoen euro nog langer uit de roulatie bij Liverpool

Jürgen Klopp kan langer niet beschikken over Nathaniel Clyne. De manager had gehoopt de verdediger in januari weer te kunnen gebruiken, maar de back moet komende maandag een rugoperatie ondergaan en zal pas in februari weer inzetbaar zijn. Wellicht loopt de revalidatieperiode zelfs uit tot maart.

Klopp liet anderhalve week geleden al weten dat het herstel van de 26-jarige Engelsman weinig voorspoedig verliep: “Het is niet zo best. Hij was op de goede weg, maar heeft daarna een terugval gekregen. We zijn ermee bezig, zo is de situatie. De rug is een zwak onderdeel van het lichaam en we moeten ervoor zorgen dat hij weer honderd procent klaar is.”

“We hebben hem enkele specialisten over de hele wereld aangeboden. Het is verder geen groot probleem, hij heeft gewoon tijd nodig. Dat is alles”, sprak Klopp. Hij ging ervan uit dat Clyne in de eerste maand van het nieuwe jaar zijn rentree kon maken, maar waarschijnlijk kan Clyne nu dus pas in februari of maart zijn eerste minuten sinds 21 mei maken.

De veertienvoudig international blijft zodoende op 93 wedstrijden voor Liverpool staan; daarin kwam hij tot twee doelpunten en vijf wedstrijden. Clyne kwam eerder uit voor Crystal Palace en Southampton en laatstgenoemde club verruilde hij in de zomer van 2015 voor een bedrag van 7,5 miljoen euro voor een avontuur op Anfield.