Drogba kondigt afscheid aan: ‘Ik ben de snelste niet meer’

Didier Drogba stopt in 2018 waarschijnlijk met voetballen. De aanvaller speelt met Phoenix Rising op het tweede niveau van de Verenigde Staten en de 39-jarige Ivoriaan is van plan om na het komende seizoen een punt te zetten achter zijn carrière.

“Wil je een scoop?”, zegt Drogba in een interview met RMC. “Ik denk dat volgend jaar mijn laatste seizoen is. Je moet op een gegeven moment toch stoppen. Ik heb tijd nodig voor mijn andere projecten. Het is leuk om te voetballen, maar op mijn 39e ben ik de snelste niet meer.”

Het seizoen in de United Soccer League gaat in maart weer van start en eindigt in oktober 2018. Afgelopen seizoen eindigde Phoenix Rising in de Western Conference op de vijfde plaats in de reguliere competitie, om vervolgens in de play-offs te worden uitgeschakeld door Swope Park Rangers.

Drogba, die tot dusverre negen doelpunten maakte in veertien wedstrijden voor PRFC, ging in april aan de slag bij Phoenix en werd tevens mede-eigenaar van de club. Hij heeft zich ten doel gesteld om Phoenix de Major League Soccer in te loodsen; vanaf 2020 hoopt hij met de club op het hoogste niveau actief te zijn.