Peperdure Musa denkt aan weerzien met ‘vader’: ‘Hij geloofde in mij’

Ahmed Musa maakte in juli voor circa 22 miljoen euro de overstap van CSKA Moskou naar Leicester City, maar veel indruk heeft hij daar nog niet gemaakt. De aanvaller scoorde in 33 wedstrijden vijf keer en kwam dit seizoen nog geen enkele keer in actie in de Premier League. Onder meer Spartak Moskou en Hull City zouden interesse hebben om Musa vanaf januari over te nemen.

Hull wordt getraind door Leonid Slutsky en met hem heeft de 25-jarige Musa een goede band: “Hij is als een vader voor mij. Hij geloofde in mij en heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. Ja, ik heb met hem gesproken over een mogelijke overstap naar Hull en ik zou hem niet kunnen weigeren. Dus misschien ga ik in de toekomst wel weer met hem werken, maar Hull speelt een divisie lager en dat is het probleem, denk ik”, aldus Musa tegen TASS.

Naast Hull zou ook Spartak, de aartsrivaal van CSKA, een oogje hebben op de Nigeriaans international. De werkgever van Quincy Promes hoeft echter niet te bellen: “Ik heb ook gelezen dat ik naar Spartak kan, maar dat is onmogelijk, want ik ben een groot fan van CSKA en zie mezelf niet bij Spartak spelen. Ik hoop dat ik de kans krijg om terug te keren bij CSKA, dat zou ik heel graag willen”, gaat de voormalige rechtsbuiten van VVV-Venlo verder.

“CSKA zal altijd in mijn hart blijven, ik zal altijd van die club houden. Ik ben trots dat ik bij zo’n club heb gespeeld en het was een moeilijke beslissing om te vertrekken. Maar ik ben nu ook gelukkig dat ik nu bij Leicester zit. Ja, ik speel weinig, maar dat komt soms voor in de voetballerij. Soms moet je gewoon even je plekje vinden als je ergens nieuw bent. Ik werk heel hard om mijn topniveau weer te halen”, besluit Musa, die tot medio 2020 vastligt.