Giggs vindt nieuwe klus en tekent voor twee jaar in Azië

Ryan Giggs gaat het avontuur aan in Vietnam. De oud-middenvelder heeft een tweejarig contract getekend bij Promotion Fund of Vietnamese Football Talents, een club die uitkomt op het tweede niveau van het Zuidoost-Aziatische land.

De 43-jarige Giggs gaat er aan de slag als directeur voetbalzaken van de jeugdopleiding en begint volgende week maandag. De Welshman wordt verantwoordelijk voor ‘het coachen van spelers, het trainen van coaches en het helpen van PVF om de beste jeugdacademie te worden van Vietnam, die in lijn zal zijn met de voetbalacademies in de rest van de wereld.”

Ook de naam van Paul Scholes zingt rond bij de club uit Ho Chi Minhstad, maar of de Engelsman eveneens aan de slag gaat bij de tweedeklasser, is nog niet bekend. Wel zal Scholes eind november aanwezig zijn bij de openingsceremonie van het nieuwe trainingscomplex van PVF.

Giggs zette in 2014 een punt achter zijn carrière en nadat hij in het seizoen 2014/15 als interim-trainer voor de groep had gestaan bij Manchester United, ging hij er daarna als assistent van Louis van Gaal aan de slag. Na het vertrek van de Nederlander was Giggs niet meer bij een club actief, al is hij nog wel mede-eigenaar van Salford City en voert hij sinds maart spelersanalyses uit voor de Europese voetbalbond UEFA.