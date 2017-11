Fraser verrast: ‘Ik had er een heel hard hoofd in, hij kwam niet fris terug’

Henk Fraser is verrast door de prestaties van Tim Matavz in zijn eerste maanden bij Vitesse. De 28-jarige spits was in zestien wedstrijden dit seizoen voor de Arnhemmers goed voor zeven doelpunten, waarvan zes in de Eredivisie.

Vitesse moest na het vertrek van Ricky van Wolfswinkel naar FC Basel op zoek naar een vervanger en het nam de 28-jarige Sloveen over van FC Augsburg. In gesprek met FOX Sports wordt Fraser gevraagd of hij verrast is door Matavž en hij zegt: “Ja, eigenlijk wel als ik eerlijk moet zijn. Hij kwam niet helemaal fit en met name niet fris terug. Hij heeft toch een moeilijke periode gehad.”

De 35-voudig international van Slovenië werd afgelopen seizoen door Augsburg uitgeleend aan 1. FC Nürnberg, maar daar kwam hij de laatste twee maanden van het seizoen nauwelijks meer aan de bak. "In het begin zijn we daar zorgvuldig mee omgegaan. Het heeft me wel verbaasd hoe snel hij het heeft opgepakt.”

"Ik had er een heel hard hoofd in als ik kijk naar hoe hij er in de beginperiode mee omging. Daarom heb ik respect voor hoe hij het heeft gedaan”, besluit Fraser. Matavz scoorde in de eerste vijf competitiewedstrijden, maar in de volgende zes vond hij nog maar één keer het net. Zondagmiddag gaat hij met Vitesse op bezoek bij zijn oude club FC Groningen.