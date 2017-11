Lukaku: ‘Motiverend, met hem voegen we een goede speler toe aan het team’

De opluchting was groot bij Romelu Lukaku toen hij vrijdag het net vond bij de Belgische nationale ploeg. De spits scoorde twee keer tegen Mexico, in de wedstrijd die in 3-3 eindigde, en daarmee werd hij mede-topscorer aller tijden van België. De aanvaller beëindigde bovendien een reeks van zeven wedstrijden waarin hij niet had gescoord voor Manchester United.

“Het is een grote opluchting, maar ik wist dat het doelpunt zou komen”, vertelt Lukaku in gesprek met Sky Sports. “Ik voel me geweldig, om eerlijk te zijn. Ik ben geboren om doelpunten te maken. Ik denk niet dat veel aanvallers van mijn generatie net zoveel doelpunten gemaakt hebben als ik. Ik ben een luipaard in het strafschopgebied.”

De 24-jarige spits kan binnenkort Zlatan Ibrahimovic weer begroeten bij the Red Devils, aangezien de Zweed hard werkt aan zijn herstel. Lukaku gaat de concurrentie niet uit te weg: “Het motiveert me, omdat hij een goede speler is die we aan de selectie toe kunnen voegen. Als je tegenover een team zoals het onze staat, is het moeilijk voor tegenstanders. Een terugkerende Ibrahimovic zal ons helpen om Manchester City te achtervolgen in de titelrace.”

Manchester United begon zeer overtuigend aan het seizoen in de Premier League, maar van de laatste drie competitiewedstrijden gingen er twee verloren. Lukaku denkt dat het elftal zich gaat herstellen. “We begonnen door teams omver te blazen, we waren dominant en creëerden kansen. Maar tijdens de laatste weken speelden we niet op hetzelfde niveau en dat maakte het moeilijker voor mij.”

“Dat zijn periodes waar je doorheen moet gedurende het seizoen, maar nu keren er spelers terug van blessures en ik hoop dat we nog beter kunnen presteren dan aan het begin van het seizoen. We kunnen meer kansen creëren en doelpunten maken.” Komende zaterdag ontvangt Manchester United op eigen veld Newcastle United, een duel tussen de nummers twee en elf van de Premier League.