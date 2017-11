Super League brengt ambitieuze voetbaldwerg stapje voor stapje vooruit

NEW DELHI - India begon in oktober 2014 met de Indian Super League (ISL), een minicompetitie om meer dan een miljard inwoners voetbalgek te maken. Sterren als Alessandro Del Piero, Nicolas Anelka, Zico, Robert Pirès, David Trézéguet en Marco Materazzi moesten de voetbalcultuur een impuls komen geven. In hoeverre is dat gelukt? Om erachter te komen hoe het met het Indiase voetbal gesteld is, publiceert Voetbalzone een overzichtsartikel en drie interviews. Met vandaag in deel I: het antwoord op zeven relevante vragen over het Indiase voetbal.

Door Chris Meijer

Waarom is de Indian Super League opgericht?

Op het moment dat de Super League in 2014 van start ging, stond India op plaats 158 op de ranglijst van de FIFA. Landen als De Malediven, Aruba, Nieuw Caledonië en Burundi waren beter dan het land dat circa 1,2 miljard inwoners kent. Het voetbal moest daarom een boost krijgen in het Aziatische land, waar sporten als hockey en cricket veel populairder zijn. Het ultieme doel is om het WK van 2026 te bereiken. “Daarvoor moet nog een hoop gebeuren”, zei Rob Baan, destijds technisch directeur bij de Indiase voetbalbond, in een interview met de Volkskrant. Met het oprichten van de Super League, die in India ook in het hockey en cricket bestaat, moest de voetbalcultuur in het land een boost krijgen.

De clubeigenaren van de clubs uit de Indian Super League in 2014 bij de start van de competitie.

Sinds 2007 bestond weliswaar de I-League, maar aan die competitie zaten de nodige haken en ogen. Ten eerste kwamen er maar weinig mensen kijken naar de wedstrijden; gemiddeld zaten er zo’n vijfduizend mensen op de tribune. Daarnaast speelden in de I-League lange tijd zogenaamde Institutional Teams, clubs die voortkwamen uit bepaalde bedrijven. Gevolg daarvan was dat spelers geen fulltime profs waren, maar tegelijkertijd werkten voor het bedrijf dat achter de club zat. De I-League bestaat overigens nog steeds en de FIFA beschouwt deze competitie zelfs als de officiële competitie van India, al zijn de Institutional Teams inmiddels verboden. “We noemen de ISL geen competitie. Het is een toernooi en het is voordelig voor het voetbal in India, maar je kan niet twee competities in één land hebben”, zei Jérôme Valcke, toenmalig secretaris-generaal van de FIFA, in oktober 2014. De Aziatische voetbalbond (AFC) sloot zich hierbij aan, want tot dit seizoen plaatsten alleen clubs uit de I-League zich voor de continentale toernooien.

De twee competities verliepen niet gelijk, maar daar komt vanaf dit jaar verandering in. Zowel de I-League als de Super League zal deze maand van start gaan. Daarnaast heeft de ISL twee clubs uit de I-League toegevoegd aan de competitie: Jamshedpur en Bengaluru. Langzaam maar zeker verdwijnt de I-League daardoor richting de achtergrond, temeer het moeilijk kan concurreren met de rijke Super League. Zeker nu de kampioen van de ISL zich plaatst voor de AFC Cup willen de meeste clubs uit de I-League ook in de Super League gaan spelen. Om de I-League niet helemaal zijn relevantie te laten verliezen, houdt de voetbalbond de I-League voorlopig nog wel aan als hoogste competitie van het land. De kampioen van de I-League kwalificeert zich dan ook voor de voorronde van de Aziatische Champions League. Omdat de competities niet parallel liepen, verhuurden de clubs uit de ISL hun spelers aan clubs in de I-League. Dat is vanaf dit seizoen dus niet meer mogelijk. De I-League zal dan ook behoorlijk aan kwaliteit inleveren. De bond streeft ernaar om de competities binnen afzienbare tijd samen te voegen, zodat de ISL de hoogte competitie van het land wordt en de I-League het tweede niveau. Voorlopig liggen de clubs in de I-League echter nog dwars.

Welke grote namen spelen momenteel in de Indian Super League?

De meest in het oog springende namen zijn op dit moment Robbie Keane (Atlético de Kolkata), Dimitar Berbatov en Wes Brown (beiden Kerala Blasters). Een groot verschil met de start van de ISL, toen (gearriveerde) sterren als Luis García, Elano, Alessandro Del Piero, Robert Pirès, David James, Fredrik Ljungberg, Joan Capdevila en David Trézéguet naar India werden gehaald. Zulke spelers worden marquee players genoemd en iedere club in de ISL werd verplicht om een dergelijke naam binnen te halen.

Alessandro Del Piero was een van de meest in het oog springende namen bij de start van de Indian Super League.

Deze regel zorgde ervoor dat de competitie de nodige aandacht kreeg, want door de jaren heen speelden ook namen als Roberto Carlos, Diego Forlán, Eidur Gudjohnsen, Simão en Nicolas Anelka nog een tijd in India. Het nadeel hiervan was echter dat het Indiase talent niet aan de bak kwam ten koste van gearriveerde buitenlandse sterren, die alleen naar India kwamen om af te bouwen en in korte tijd veel geld te verdienen. Om die reden heeft men besloten om de regel af te schaffen en het maximaal aantal buitenlandse spelers in de basiself terug te schroeven van zes naar vijf.

Wat presteren de Indiase clubs in de continentale competities?

Zoals eerder beschreven, spelen de clubs uit de ISL niet in continentale competities. In de AFC Champions League hebben de Indiase clubs uit de I-League nog nooit een rol van betekenis gespeeld. Bengaluru, dit seizoen voor het eerst toegevoegd aan de ISL, schopte het afgelopen jaren wel twee keer behoorlijk ver in de AFC Cup, met een plek in de finale en de halve finale. Ook East Bengal, een van de populairste clubs in India, schopte het recent tot de halve finale van de AFC Cup.

Bengaluru FC speelt dit seizoen voor het eerst in de Indian Super League.

Het is dus nog onduidelijk hoe de ISL zich in dit geval verhoudt tot andere Aziatische competities. Over het algemeen staat de Super League hoger aangeschreven dan de I-League, dus men neemt aan dat de prestaties van de Indiase clubs in de Aziatische competities zullen verbeteren. Wat betreft de AFC Champions League: daarin blijft India vertegenwoordigd door de kampioen van de I-League en aangezien die competitie niet het niveau heeft van de ISL, zal India in de Champions League waarschijnlijk geen hoge ogen kunnen gooien.

Waarom telt de Super League slechts tien clubs?

Dit seizoen telt de ISL voor eerst tien clubs. De eerste drie jaar telde de competitie acht verenigingen, maar Jamshedpur en Bengaluru werden dit seizoen toegevoegd aan de Super League. Clubs moeten een zogenaamd bid indienen om toegelaten te worden in de Super League. Als een club toe wil treden tot de Super League, moet men aan de nodige eisen voldoen én een bedrag van zo’n twee miljoen euro betalen. De competitie is op een soortgelijke manier begonnen zoals men in de Verenigde Staten met de Major League Soccer startte.

De openingsceremonie van de Indian Super League in 2016.

Evenals de MLS kent de ISL een franchisesysteem, waarin ploegen een plaats in de competitie kunnen kopen. Normaal gesproken komt er alleen een plaats vrij als een club de competitie besluit te verlaten, tenzij de organisatie anders besluit. Dit jaar heeft men dus voor het eerst besloten om de ISL uit te breiden. Door dit systeem is er geen promotie naar of degradatie uit de Super League. Achter iedere club zit een groot bedrijf of een groep machtige mensen, zoals cricketspelers, Bollywood-sterren, politici of zakenmensen. Atlético Madrid was in eerste instantie mede-eigenaar van Atlético de Kolkata, maar de Spaanse topclub heeft dit samenwerkingsverband onlangs opgezegd.

De clubs zijn tot dusver netjes verdeeld over het land en daar heeft men een duidelijke bedoeling mee gehad. Van oudsher is het voetbal vooral in het noordoosten van India, bijvoorbeeld in de stad Kolkata, erg populair. In andere delen van het land waren vooral sporten als hockey en cricket populairder. Meer dan de helft van de clubs uit de I-League komt uit het noordoosten van India. Bij het oprichten van de Super League heeft men daar verandering gebracht, want in die competitie zijn drie clubs afkomstig uit het noordoosten van India.

Hoe presteert de nationale ploeg van India?

Op dit moment bezet de nationale ploeg van India de 105e plaats op de ranglijst van de FIFA, ingeklemd door Zimbabwe en Niger. In vier jaar is het dus reeds 53 plaatsen gestegen op de ranking. In oktober wist het zich te plaatsen voor de AFC Asian Cup. Op dat toernooi was het pas driemaal (1964, 1984 en 2011) aanwezig. De kwalificatie voor het WK, dat volgend jaar zomer in Rusland gehouden wordt, verliep echter minder succesvol. India mocht weliswaar deelnemen aan de eerste groepsfase, nadat Nepal over twee wedstrijden verslagen was. In een poule met Iran, Oman, Turkmenistan en Guam eindigde het land met drie punten uit acht wedstrijden op de laatste plaats. Het nationale elftal bestaat volledig uit spelers uit de I-League en de Super League.

De spelers van India vieren de zege op Macau.

Is de Super League tot nu toe een succes geweest?

Het oospronkelijke doel heeft men weten te bereiken. In India begint het voetbal steeds meer te leven en gemiddeld komen er in de Super League ongeveer twintigduizend supporters naar het stadion. Gemiddeld zitten er in India meer mensen op de tribune dan in de Eredivisie, terwijl er ook nog eens tientallen miljoenen mensen naar de wedstrijden op televisie kijken. Het is dus in ieder geval gelukt om de Indiase mensen te enthousiasmeren voor de sport en om voetbalcultuur te kweken in het land, waar hockey en cricket het leven tot 2014 over het algemeen beheersten.

Daarnaast presteert het nationale team inmiddels aanzienlijk beter, getuige de kwalificatie voor de AFC Asian Cup. Plaatsing voor het WK lijkt voorlopig nog wel een utopie, aangezien India in de afgelopen WK-kwalificatiereeks al vroeg vrij kansloos werd uitgeschakeld. De structurering van de Indiase competities zal erg belangrijk zijn om India verder te ontwikkelen als voetballand. De ISL is nog altijd niet de hoogste competitie van het land en dat is voorlopig nog het voornaamste manco van de Super League.

Komende vrijdag begint het nieuwe Super League-seizoen, met de wedstrijd tussen Kerala Blasters en Atlético de Kolkata. Wat zijn de verwachtingen voor dit duel?

De eerste wedstrijd van het seizoen in de ISL is meteen een absolute topper. Vorig seizoen stonden Atlético de Kolkata en Kerala Blasters tegenover elkaar in de finale van de Super League. Atético de Kolkata trok na strafschoppen aan het langste eind en won de competitie zo voor de tweede keer in de clubhistorie de Super League. Beide ploegen hebben de beschikking over een ervaren spits. Aan de zijde van Atlético de Kolkata zal Robbie Keane spelen, terwijl Kerala Blasters-trainer René Meulensteen Dimitar Berbatov op kan stellen.

Het zal in ieder geval een heet potje worden, want Kerala Blasters worden doorgaans gesteund door ruim vijftigduizend supporters. “Grote wedstrijd hoor, vorig jaar was het de finale van de competitie. Iedereen kijkt er naar uit, ik kan niet wachten tot ik begin”, laat Markos Sifneos, speler van Kerala Blasters, tegenover Voetbalzone weten. “We hebben maar één doel: kampioen worden. Van de drie jaar zijn ze nu twee keer als tweede geëindigd. Ik acht het realistisch dat we kampioen worden. Als ik zie hoe we elke dag beter worden en naar de spelers kijk, is het zeker mogelijk.”